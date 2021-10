Brian Boyle convainc les Penguins

L’attaquant Brian Boyle a pleinement profité de son essai professionnel avec les Penguins de Pittsburgh, lui qui se serait mérité un contrat d’une saison.

Selon Daily Faceoff, l’entente ne devrait toutefois pas être officielle avant mardi. Elle permettrait à l’athlète de 36 ans de mettre la main sur 750 000$.

Le vétéran de 13 saisons dans la Ligue nationale n’avait pas trouvé preneur la saison dernière, mais avait rejoint l’équipe américaine au Championnat du monde de hockey sur glace, en juin.

En 805 matchs en carrière, répartis entre les Kings de Los Angeles, les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto, les Devils du New Jersey, les Predators de Nashville et les Panthers de la Floride, Boyle a amassé 231 points.

Bobby Ryan ne fait pas le club

Du côté des Red Wings de Detroit, le vétéran Bobby Ryan a été libéré à la suite de son essai professionnel.

C’est ce qu’a appris le quotidien «Detroit Free Press».

Le franc-tireur de 34 ans portait l’uniforme des Wings la saison dernière, mais n’avait pas été en mesure de convaincre l’organisation qu’il méritait une nouvelle entente. Il devait donc se démarquer comme joueur invité lors du camp d’entraînement.

En 2020-2021, il a touché la cible sept fois et fourni autant de mentions d’aide pour 14 points en 33 parties.

Ryan, qui a aussi porté les couleurs des Ducks d’Anaheim et des Sénateurs d’Ottawa dans la LNH, a amassé 569 points (261-308) en 866 matchs dans la meilleure ligue de hockey au monde. Il avait été le deuxième joueur sélectionné lors de la première ronde du repêchage de 2005, tout juste derrière un certain Sidney Crosby.