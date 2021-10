Corée du Nord: Kim Jong-un accuse Washington d’être la «cause profonde» des tensions

SÉOUL | Les États-Unis sont la «cause profonde» de l’instabilité dans la péninsule coréenne, a affirmé le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, cité mardi par les médias officiels.

Malgré les récents appels au dialogue des États-Unis, il n’existe aucune raison «de croire qu’ils ne sont pas hostiles», a déclaré M. Kim lundi, lors de la cérémonie d’ouverture d’une exposition consacrée à la défense à Pyongyang.

L’administration Biden a assuré à plusieurs reprises n’avoir aucune intention belliqueuse à l’égard de la Corée du Nord, ce qui laisse M. Kim sceptique: «Je me demande vraiment si des gens ou des pays croient ça», a-t-il dit.

Le dirigeant nord-coréen s’exprimait après que son pays eut procédé, ces dernières semaines, à un essai de missile de croisière de longue portée et à un autre d’un missile présenté comme hypersonique.

En 2018, Kim Jong-un avait été le premier dirigeant nord-coréen à rencontrer un président américain en exercice. Mais les discussions sont au point mort depuis le deuxième sommet avec Donald Trump, à Hanoï, en 2019, qui avait échoué à l’allègement des sanctions internationales et aux gestes que Pyongyang était prêt à concéder en retour.

Washington a répété à plusieurs reprises sa volonté de rencontrer des représentants nord-coréens à tout moment et en tout lieu, sans condition préalable.

La Corée du Sud, alliée des États-Unis, a renforcé ses propres capacités militaires en testant avec succès son premier missile balistique lancé par sous-marin en septembre et en révélant un missile de croisière supersonique.

La semaine dernière, Pyongyang et Séoul ont rétabli leurs lignes de communication, en signe de réchauffement des relations pour les derniers mois en poste du président sud-coréen, Moon Jae-in, favorable au dialogue.

Mais Kim Jong-un a accusé Séoul de nourrir une «ambition inconsidérée» et une attitude «illogique et à double visage».

Leurs «tentatives effrénées et dangereuses de renforcer leur puissance militaire détruisent l’équilibre militaire de la péninsule coréenne et augmentent l’instabilité et le danger militaires», a-t-il ajouté.

L’exposition consacrée à la défense lors de laquelle s’est exprimé Kim Jong-un se tient à l’occasion de l’anniversaire du Parti des travailleurs, au pouvoir à Pyongyang.

La Corée du Nord a fermé ses frontières l’an dernier, pour se protéger du coronavirus apparu dans la Chine voisine, son principal allié et principal partenaire en matière d’échanges commerciaux et d’aides.

Le pays isolé assure ne compter aucun cas de COVID-19, ce dont les experts doutent, mais ce blocus qu’il s’impose frappe durement son économie.

Un rapport d’expert de l’ONU a néanmoins assuré, début octobre, que le régime poursuivait son programme d’armement malgré les affres économiques du pays.

