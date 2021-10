Des soupers à la ferme pour découvrir le terroir

Une tournée de soupers gastronomiques en milieu champêtre prend son envol. Après deux événements qui se sont déroulés dans les dernières semaines dans des fermes de Lanaudière, la série de 10 événements gourmands Goûtez le Québec! s'apprête à visiter le reste de la province.

Élaborée par le chef cuisinier Rémi Lemieux (Nordest et Table G) et le blogueur Tommy Dion, alias le Cuisinomane, en collaboration avec Yoann Duroy de Goûtez le Québec!, cette tournée promet des menus mettant en valeur les produits des fermes visitées dans les différentes régions.

Il y a quelques jours, le deuxième événement de la série a eu lieu aux Jardins St-Laurent, une ferme maraîchère située à Lavaltrie. Une trentaine de convives s’y sont réunis.

Préparés à partir des légumes de cette ferme, les 10 services du menu mettaient en valeur plusieurs variétés de tomates, des légumes racines et des fleurs comestibles, entre autres. Plusieurs vins, blanc, orange et rouge, dont certains produits au Québec, ont été servis en accord avec les plats.

«Le menu est inspiré de ce qu'on cultive aux Jardins St-Laurent. On est venus durant l'été pour cueillir les légumes à leur pleine maturité, au moment où leur saveur et leur taux de sucre sont à leur maximum, et on les a conservés, transformés, fait fermentés. D'autres légumes ont été cueillis aujourd'hui», nous a expliqué Rémi Lemieux, chef de la cuisine.

S'adressant aux personnes attablées, Tommy Dion a décrit les légumes au menu, notamment ceux du dessert. «Dans ce pouding chômeur à la betterave, vous avez la betterave crapaudine, une variété ancestrale particulièrement sucrée, mais sans le petit goût terreux qu'on retrouve dans d'autres variétés», a-t-il mentionné.

«J'ai toujours trouvé que les Québécois avaient tendance à aller voir ailleurs alors qu'ils ont tout ici. Avec mon blogue comme avec cette série d'événements, mon objectif est de leur faire découvrir leur terroir», a affirmé M. Dion en entrevue.

Les lieux des prochains événements demeurent encore secrets, mais il se pourrait bien que la tournée Goûtez le Québec! se dirige en Outaouais, parmi d'autres destinations.

Elle pourrait également sortir du contexte agricole pour explorer d'autres volets de l'agroalimentaire.

«J'ai rencontré un pêcheur de thon de la Gaspésie qui nous a invités à aller chez lui. Il est question de cuisiner des fruits de mer directement sortis de la mer devant nous», nous a confié Rémi Lemieux, enthousiaste.