Les White Sox demeurent en vie

Après seulement deux matchs, les White Sox faisaient face à l’élimination, mais ils ont survécu en défaisant les Astros de Houston 12 à 6, dimanche, à Chicago, lors du troisième duel de leur série de division.

Les favoris de la foule ont rapidement pris les devants 1 à 0, dès la première manche, mais les visiteurs ont répliqué avec trois points à leur deuxième tour au bâton et deux autres au suivant.

C’est à ce moment que les White Sox ont ouvert la machine pour réaliser une poussée de cinq points en troisième manche. Yasmani Grandal (deux points) et Leury Garcia (trois points) ont chacun réussi un coup de circuit pour y parvenir.

La formation de l’Illinois a poursuivi sa soirée offensive avec deux séquences de trois points, d’abord en quatrième, puis en huitième manche. Garcia a été le plus productif avec deux coups sûrs et quatre points produits, en plus d’avoir croisé le marbre deux fois lui-même.

Ni l’un, ni l’autre des lanceurs partants n’a été en mesure d’élever son jeu d’un cran pour ce match. Dans le camp des vainqueurs, Dylan Cease y a passé une manche et deux tiers avant d’être retiré après avoir accordé trois points, tandis que Luis Garcia s’est vu montrer la porte de sortie après deux manches et deux tiers, lui qui a permis cinq points.

C’est finalement le releveur Michael Kopech qui a remporté la victoire, tandis que Yimi Garcia s’est vu octroyer la défaite.

Les White Sox devront une fois de plus sauver leur peau, lundi, dans le but de forcer la tenue d’un match ultime.