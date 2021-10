Plante veut doubler les investissements en itinérance

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante, a promis lundi de doubler les fonds alloués pour venir en aide aux itinérants de la métropole.

La cheffe de Projet Montréal s’est engagée à faire passer de 3 à 6 millions $ par année le montant consacré par la Ville à la lutte contre l’itinérance, pour un total de 24 millions $ sur quatre ans.

«Nous devons donner de la prévisibilité aux organismes communautaires, aux intervenants sociaux et aux personnes en situation d’itinérance. Nous devons sortir de la logique à la pièce et cesser de déplacer les personnes vulnérables d’une ressource à l’autre. Nous devons leur offrir de la stabilité si nous voulons les aider à sortir de l’itinérance», a plaidé Mme Plante dans un communiqué détaillant ce nouvel engagement électoral.

En outre, Projet Montréal veut aussi travailler à l’ouverture d’un refuge ouvert à temps plein pour les itinérants autochtones, à la création de 300 logements par année pour sortir les itinérants de la rue et militer auprès de Québec pour recevoir plus de fonds du gouvernement provincial afin d’aider les plus vulnérables.

Ces propositions arrivent alors que la pandémie a rendu plus vulnérables que jamais les itinérants, les restrictions sanitaires ayant rendu plus difficile l’accès à divers services.

Le mandat de Mme Plante à la tête de la mairie a été marqué par la question du campement Notre-Dame, où plus d’une centaine d’itinérants s’étaient établis avant que le tout soit démantelé à l'automne 2020, ainsi que par la transformation de l’hôtel de la Place Dupuis en vaste refuge au cours du dernier hiver.

L’administration Plante avait d’ailleurs reconnu en septembre 2020 que, selon ses estimations, il y aurait environ 6000 sans-abri à Montréal, un nombre deux fois plus élevé que lors du précédent recensement en 2018.

Le principal adversaire de Mme Plante dans la course à la mairie, le parti Ensemble Montréal de Denis Coderre, a déploré de son côté que le plan de Projet Montréal arrive trop tard.

«Cela fait des mois que notre parti et plusieurs organismes communautaires talonnent l'administration Plante pour qu’elle prenne ses responsabilités, alors que les besoins n’ont fait qu’augmenter avec la pandémie», a dénoncé Benoit Langevin, porte-parole en matière d’itinérance pour Ensemble Montréal.