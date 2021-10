Rappel de la Chevrolet Bolt: on fait quoi maintenant?

Ces dernières semaines, General Motors a diffusé un rappel concernant ses deux véhicules électriques que sont les Chevrolet Bolt et Bolt EUV.

En effet, une défectuosité de la batterie conçue par LG Chem pourrait entraîner un incendie. Jusqu’à présent, 13 incendies ont été répertoriés.

Afin de rétablir les faits et de faire le point sur la situation, Frédéric Mercier et Germain Goyer en discutent dans le plus récent épisode de Podcast de chars sur QUB radio. Ils tentent de rassurer ceux et celles qui possèdent une Bolt ou qui sont en attente de la livraison de leur exemplaire.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.