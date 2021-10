Retour du DIY: le tricot, une passion réinventée!

Grâce à l’ascension du Do It Yourself (DIY) durant les dernières années, le tricot a fait un retour en force! Ce passe-temps est tout indiqué pour vous offrir un moment de qualité et de quiétude dont le résultat vous rendra fier.

Laissez-vous inspirer par cette discipline passionnante et relaxante grâce à la gamme Collections M qui lance son tout premier produit: la Laine M, disponible partout au Québec.

Des produits à découvrir

La laine M se démarque, entre autres, par la qualité de la fibre utilisée, qui est non toxique, douce et anti-bouloche, donc idéale pour les tricots destinés aux tout-petits.

Que vous soyez débutante ou experte, la laine M est parfaite pour tous les types de tricoteuses qui souhaitent confectionner une écharpe à papa, des pantoufles à grand-maman ou une doudou pour le nouveau-né.

En plus d’être adaptée au climat du Québec, la laine de Collections M est certifiée sécuritaire pour la santé et l’environnement par OEKO-TEX. Également, elle satisfait les goûts de tout un chacun grâce à ses différentes déclinaisons:

Les vertus du tricot

En plus de vous permettre de vous pavaner affublée de vos propres créations – ou encore d’offrir celles-ci en cadeau! –, le tricot est excellent pour votre motricité, faire travailler votre mémoire, augmenter votre confiance en vous et aider à gérer votre anxiété.

N’hésitez surtout pas de combiner ce moment de tranquillité à la méditation, ce qui vous permettra de terminer cette activité complètement détendue.

Et pourquoi pas transmettre votre passion pour le tricot à toute la famille en initiant les enfants? Débutez en douceur en entreprenant quelques petits projets faciles à réaliser avec eux. Après tout, il est encore temps de faire des heureux d’ici Noël!

Peu importe votre niveau, la laine M signée Collections M vous donne la chance de vous adonner à ce passe-temps sain et intergénérationnel en mettant à votre disposition une variété de patrons ainsi que tous les accessoires nécessaires à sa pratique: des aiguilles, des crochets, des garde-mailles, des pompons et des boutons de bois naturel.

La laine de Collections M est disponible partout au Québec via différents points de vente. Découvrez son site web pour en apprendre davantage:

Collection M, la laine qu'on aime.