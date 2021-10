Un nouvel album en mars pour Bryan Adams

Bryan Adams lancera un nouvel album au mois de mars et si on se fie à la chanson-titre, So Happy It Hurts, le rockeur canadien ne souffre pas de déprime pandémique.

« Le soleil brille et il n’y a plus de pluie. Pèse sur l’accélérateur et oublie toute la douleur », chante le vétéran de 61 ans, un large sourire illuminant son visage dans le vidéoclip de la chanson qui a été mis en ligne lundi midi.

So Happy It Hurts est du pur Adams : de la pop rock entrainante et sans prétention.

Par voie de communiqué, le chanteur explique : « La pandémie et le confinement ont vraiment fait comprendre que la spontanéité peut être supprimée. Soudainement, toutes les tournées se sont arrêtées, personne n’a pu sauter dans la voiture et partir. So Happy It Hurts parle de liberté, d’autonomie, de spontanéité et du frisson de la route. L’album aborde de nombreuses choses éphémères de la vie qui sont vraiment le secret du bonheur, et plus important encore, la connexion humaine ».

L’album de Bryan Adams, son quinzième en carrière qui succède à Shine a Light, paru en 2019, verra le jour en mars, à une date encore non déterminée.