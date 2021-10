Australie: deux adolescents inculpés pour la mort de 14 kangourous

Sydney | Deux adolescents australiens ont été inculpés mardi pour la mort de 14 kangourous géants qu'ils sont accusés d'avoir frappés, dans une ville balnéaire située à quatre heures de route de Sidney.

Les deux garçons, âgés de 17 ans, ont été arrêtés après la découverte samedi des kangourous morts, dont deux petits, près de Batemans Bay, au sud de la capitale, a indiqué la police.

«Un acte tragique et insensé qui a profondément marqué les bénévoles venus sur les lieux, ainsi que les habitants», a commenté sur Facebook l'organisation de sauvegarde de la faune sauvage Wires.

La police a indiqué avoir trouvé les marsupiaux morts dans deux zones distinctes. Un bébé kangourou, retrouvé inanimé mais qui a survécu, a été surnommé «Hope» (Espoir) par les sauveteurs.

«Étonnamment, elle se porte incroyablement bien», a précisé Janelle Renes, présidente de la Mid South Coast pour Wires, à la chaîne de télévision nationale ABC. «Quand elle est arrivée ici, elle était presque sans vie» et «il a fallu environ deux heures pour la réchauffer et pour voir des signes réels qu'elle allait survivre», a-t-elle raconté.

Convoqués par la justice, les deux garçons devront s'expliquer devant un tribunal pour enfants le 22 novembre.

Emblématique de l'Australie, le kangourou géant est très répandu dans le sud et l'est du pays. L'animal au pelage gris peut atteindre un poids de 60 kg et une taille de 1,60 mètre pour le mâle.