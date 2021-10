Danse et non-port du masque au Centre Bell: des propriétaires de bars choqués

Le premier spectacle d’envergure au Centre Bell samedi, où toutes les règles sanitaires n’ont pas toujours été respectées par le public a choqué certains propriétaires d’établissements licenciés qui souhaitent depuis longtemps laisser plus de liberté à leurs clients.

Dans le public du spectacle de Ricky Martin et Enrique Iglesias samedi, plusieurs spectateurs se sont laissé aller à danser, chanter, et même retirer leur masque lors de l’événement réunissant près de 15 000 personnes.

Pendant ce temps, les bars, clubs et boîtes de nuit suffoquent depuis des mois parce que la danse est interdite, le port du masque obligatoire, et la capacité est limitée à 50%.

«Quand on a vu [les images] on a été très surpris, explique en entrevue à TVA Nouvelles Mathieu Drapeau, propriétaire du club Unity. Nous, ça fait à peu près deux ans qu’on applique les mesures strictes. Quand on a pu rouvrir, le monde ne pouvait pas danser, ils devaient être assis à leur place... Que le Centre Bell ouvre aussi rapidement sans mesure, ça nous a complètement choqués», soutient le tenancier.

L’organisation du Centre Bell a fait savoir en entrevue au Québec Matin mardi matin que même si des écarts avaient été notés lors du spectacle, toute personne qui se déplaçait dans l’amphithéâtre devait porter le masque, et la mesure était appliquée.

N’empêche, les propriétaires de bar jugent que la situation est injuste.

«Nous on a eu une gradation, et on a encore des interdictions, on ne peut rien faire d’autre», dénonce M. Drapeau.

«Absurde»

Situation particulière : les spectateurs du Centre Bell se sont retrouvés après le spectacle au Unity, que gère Mathieu Drapeau, en se plaignant qu’ils ne pouvaient pas faire la fête, ni danser, comme au Centre Bell.

«Certains clients rentraient passé minuit en nous demandant pourquoi ils ne pouvaient pas danser ici. Essayer d’expliquer ça au client c’est complètement absurde! C’est deux poids, deux mesures! Ils étaient 15 000 personnes dans un amphithéâtre!»

