La vaccination obligatoire contestée devant les tribunaux

Une avocate qui dénonce la vaccination obligatoire a décidé de s'adresser aux tribunaux.

• À lire aussi: Les infirmières auxiliaires non vaccinées seront aussi suspendues

• À lire aussi: Vaccination obligatoire: «Le ministre de la Santé n’est pas à la tête du ministère de la Magie»

• À lire aussi: Personnel non vacciné: «une irritation additionnelle, mais pas de cataclysme»

Ce débat concernant la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé va se dérouler jeudi au palais de justice de Montréal.

Maître Natalia Manole a déposé ses requêtes mardi en après-midi. Au total, c'est plus de 2000 demandeurs qui se retrouve sur la requête.

D'abord, elle demande au tribunal d'agir vite pour éviter la suspension dès vendredi de centaines de travailleurs de la santé qu'elle dit représenter; l'autre étape, c'est de tenir plus tard un débat sur la validité constitutionnelle, car l'avocate montréalaise juge que ce décret est une violation du droit des travailleurs de la santé.

«Pourquoi ne pas faire tester les travailleurs dans le domaine de la santé, au lieu de les faire partir parce qu'ils ne sont pas vaccinés», mentionne Me Natalia Manole.

Contestation devant le Tribunal de la vaccination obligatoire #Sante

Voici les requérants : Michel Lachance, paramédic; Dr Fabien Bonnefoy, généraliste; Dre Geneviève Bruneau, médecin de famille; Catherine St-Onge, pharmacienne; Fanny Coulombe, pharmacienne@tvanouvelles — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) October 12, 2021

Mais la partie n'est pas gagnée, selon cette avocate spécialisée en droit du travail, qui nous rappelle un jugement rendu il y a une douzaine d'années.

«La seule jurisprudence qu'on a trouvée, c'est un jugement qui a été rendu en avril 2008, alors qu'il y avait eu une éclosion d'influenza, et certains membres du personnel avait refusé de se faire vacciner. Le syndicat, à ce moment-là, avait fait une contestation et l'arbitre en était venu à la conclusion qu'à ce moment-là, de retirer les gens qui étaient non protégés contre l'influenza était la bonne chose à faire», explique Me Sophie Mongeon, avocate spécialisée en droit administratif et droit du travail.

Le ministre Dubé, lui, aurait souhaité éviter la confrontation en cour.

«J'aimerais mieux qu'on trouve des solutions que... que d'aller en cour», dit-il.