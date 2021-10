Les Astros achèvent les White Sox

Les Astros de Houston ont mis fin à leur série de division de la Ligue américaine en écrasant les White Sox de Chicago 10-1 lors du quatrième match de la confrontation, mardi, au Guaranteed Rate Field.

Parfois sous les huées, parfois sous les sifflements moqueurs de la foule, l’équipe locale a été malmenée par l’attaque des Astros et muselée par leurs lanceurs. Houston a pris rendez-vous avec les Red Sox de Boston en série de championnat de la Ligue américaine. La formation du Texas sera du carré d’as pour une cinquième campagne consécutive.

«Nous venons de battre une très bonne équipe, a mentionné Jose Altuve, au micro du réseau FOX Sports après le gain des siens. Les White Sox peuvent bien frapper et lancer. Nous ne voulions pas nous rendre au match numéro 5, parce qu’ils sont bons.»

« Les Red Sox seront une force à surveiller, ils viennent de battre les Rays. Ils savent comment jouer et ce sera une série plaisante», a-t-il aussi prédit.

Volubile également sur le terrain

Ayant marqué quatre fois et récolté trois coups sûrs, Altuve a contribué en attaque pour les visiteurs, fait qu’il a accompli sous le mécontentement audible des partisans. Il a claqué une longue balle bonne pour trois points afin d’ajouter du sel dans la plaie des White Sox en neuvième manche.

«C’est bien qu’on ait plusieurs gars qui possèdent de l’expérience, a-t-il poursuivi. On essaie de la transmettre à ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes une bonne équipe qui essaie simplement de gagner des matchs, sans jouer aux héros.»

Michael Brantley a cogné deux simples, en sixième et en huitième, qui ont permis à Chas McCormick et Altuve de compléter des tours de sentiers. Carlos Correa et Alex Bregman ont également produit deux points pour les leurs, tandis que Martin Maldonado a contribué avec un.

Yimi Garcia (1-1) a mérité la victoire pour les Astros, après que Lance McCullers fils eut lancé les quatre premières manches de la partie. Celui-ci a accordé cinq coups sûrs, trois buts sur balles et un circuit à Gavin Sheets. Un total de six artilleurs se sont relayés pour les vainqueurs.

Carlos Rodon (0-1) a essuyé le revers pour les White Sox. En deux manches et deux tiers sur la butte, il a concédé trois frappes en lieux sûrs et deux points, tout en passant trois rivaux dans la mitaine.