Ménage d’automne: 8 astuces pour créer une ambiance détendue dans la maison

La baisse de température nous amène à passer plus de temps à l'intérieur. Il est donc tout à fait normal de renforcer notre routine de ménage dans la maison.

Ce plan simple et rapide vous fera gagner du temps et de l'énergie, tout en donnant à votre espace une ambiance automnale détendue.

1. Misez sur un aspirateur performant

Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, vous savez déjà qu'un bon aspirateur peut vous être très utile. Le plus important? Trouver celui qui nettoie efficacement la poussière, la saleté et les poils d'animaux sur les tapis et les planchers afin de faciliter le passage de l'aspirateur.

2. Changez votre façon de penser

Le ménage d’automne ne devrait pas être considéré comme une corvée à faire avant les longs mois d'hiver qui approchent. Voyez-y plutôt une occasion de montrer votre amour à votre maison.

Un nettoyage en profondeur et une routine d'entretien hebdomadaire vous aideront à éliminer les allergènes et à créer un environnement sain.

3. Établissez un plan

Dressez une liste des tâches à accomplir, pièce par pièce, et fixez des délais réalistes pour chaque tâche. Essayez de faire plusieurs besognes à la fois, afin de compléter votre liste en un rien de temps.

Nettoyez l'évier et les comptoirs de la cuisine à l'aide d'un vaporisateur, laissez le produit de nettoyage agir pendant quelques minutes avant de l'essuyer. En attendant, époussetez toutes les moulures, les plinthes et les autres surfaces négligées.

4. Divisez les tâches

Vous ne pouvez pas tout nettoyer en une seule soirée. Séparez le nettoyage en petites tâches quotidiennes, comme choisir une pièce où passer l'aspirateur par jour.

Ensuite, planifiez et établissez des moments pour effectuer des tâches spécifiques tout au long de la semaine, de sorte que tout nettoyer ne soit pas une tâche lourde et décourageante.

Faites-en une affaire de famille et impliquez chaque membre en lui attribuant une journée ou une tâche!

5. L’organisation est un atout

Il est plus facile de nettoyer une maison qui n'est pas encombrée. Triez et débarrassez-vous des objets dont vous n'avez plus besoin. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis un an, vous pouvez sans doute vous en débarrasser.

Pour désencombrer votre maison, mettez en place trois bacs étiquetés «donner», «réparer» et «jeter». Pour maintenir une routine, videz les bacs une fois par mois.

6. Essayez des astuces de nettoyage maison

Pour le bain, expérimentez celle-ci: mélangez 1 tasse de vinaigre et 1/2 tasse de bicarbonate de soude, puis versez dans la baignoire et laissez reposer pendant 5 minutes.

Remplissez ensuite le quart du bain avec de l'eau chaude et laissez reposer 5 autres minutes. Videz et rincez. Le bain se nettoiera pratiquement tout seul.

7. Aspirez tous les tissus et les surfaces en hauteur

Votre divan peut sembler propre à première vue, mais vous serez surpris de voir ce qui se cache sous vos coussins et dans les crevasses.

8. Oubliez les produits de nettoyage toxiques

Les techniques de nettoyage naturelles sont tout aussi efficaces que les produits chimiques. Utilisez des huiles essentielles au lieu de désodorisants ou de produits parfumés.

Conseil: mélangez une huile essentielle de citron avec de l'eau dans un bol allant au micro-ondes, puis faites-le chauffer à puissance maximale pendant 5 minutes. Laissez-le refroidir un peu avant de l'utiliser pour essuyer le micro-ondes. Le nettoyage n'aura jamais senti aussi bon!