Place aux choses sérieuses pour le CF Montréal

Les choses sont très sérieuses chez le CF Montréal qui entame la dernière portion de son calendrier régulier.

Le club va conclure avec une séquence de sept parties en 23 jours, dont les six derniers matchs en MLS et la demi-finale du Championnat canadien.

« On sait qu’on est encore plus déterminés qu’en début de saison parce que c’est la dernière ligne droite. Chaque match sera important et il faut tout donner », a confirmé Zorhan Bassong mardi.

« On sent à l’entraînement que les gars sont motivés parce qu’on n’aura pas une autre chance de participer aux séries cette saison », a ajouté l’arrière.

Tout est possible

L’équipe est engagée dans une lutte à finir pour obtenir une place en éliminatoires. On a rarement vu un classement aussi serré avec six points qui séparent la troisième place de la huitième dans l’Association de l’Est.

L’adversaire de samedi, l’Union de Philadelphie, occupe le troisième rang avec 45 points, suivi d’Orlando (42).

Derrière, ça se bouscule puisque D.C. United, New York City et Montréal ont tous 40 points. Atlanta est huitième avec 29.

« C’est sûr qu’on regarde les résultats des autres équipes parce que ça nous donne une idée de notre position au classement », a admis Bassong.

Qui remplacera Quioto ?

C’est sans Romell Quioto, blessé à la cuisse droite, que le club amorcera cette fin de saison.

Selon l’équipe nationale du Honduras, l’absence de l’attaquant était estimée la semaine dernière à trois semaines, et dans le camp montréalais, on souhaite qu’il s’en tire à meilleur compte.

Quel joueur le remplacera à l’attaque ? Mason Toye est lui aussi blessé, Sunusi Ibrahim a été plus convaincant en tant que substitut que comme partant et Bjørn Johnsen n’a pas marqué depuis mai.

Matko Miljevic pourrait être une solution en attaque.

« Je suis venu ici pour apporter ma pierre à l’édifice comme milieu offensif, mais si le coach me demandait d’entrer à une position pour aider l’équipe, je n’aurais aucun problème avec ça », a convenu l’Argentin par l’entremise d’un interprète.

Miljevic a marqué à son premier match contre Halifax en quart de finale du Championnat canadien.

« Je ne sais pas si j’ai 90 minutes dans les jambes en ce moment. Le niveau d’intensité de la MLS est élevé. Mais j’ai peut-être 75 ou 80 minutes. »

Par ailleurs, les 22 championnes olympiques canadiennes affronteront la Nouvelle-Zélande au Stade Saputo, le 26 octobre.