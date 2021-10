Un référendum pour un statut bilingue à Montréal, propose Holness

Les Montréalais sont en train de décider si leur ville tout entière doit obtenir un statut bilingue, a clamé mardi le candidat à la mairie Balarama Holness en promettant d’organiser un référendum pour trancher la question.

Le chef de Mouvement Montréal a indiqué, sans détour, qu’à son avis, Montréal devrait être reconnu comme une ville bilingue par Québec, où le français demeurerait valorisé.

«Ni la CAQ ni l'Assemblée nationale ne devraient définir ce qu'est Montréal et comment elle fonctionne. Sous une administration Holness, les Montréalais.e.s définiront eux-mêmes Montréal», a plaidé M. Holness par communiqué, mardi, en promettant d’organiser un référendum sur le statut linguistique de Montréal.

Actuellement, un statut de ville bilingue peut être décerné à une ville comptant au moins 50 % d’anglophones, un taux que n’atteint pas Montréal. Ce statut confère à une ville la possibilité de communiquer à l’interne en anglais, si elle le désire.

Plus de 80 municipalités possèdent toujours ce statut au Québec, accordé en 1977, mais seule une minorité compte réellement plus de 50 % d’anglophones. La CAQ souhaite, avec sa réforme de la loi 101, faire du ménage dans ces exceptions à la loi.

Coupes au SPVM

Outre son engagement sur la langue, M. Holness a aussi promis de couper le budget du Service de police de la Ville de Montréal, allant ainsi à contre-courant des derniers investissements policiers pour lutter contre la prolifération de la violence armée.

Notamment, le projet de nouveau champ de tir du SPVM évalué à 57 millions $ serait abandonné sous une administration Holness, qui juge aussi que beaucoup d’argent se perd en raison d’une gestion déficiente du corps de police.

«Montréal sera plus dangereuse sous une administration Plante ou Coderre parce qu'ils évitent tous deux de rendre des comptes et ne s'attaquent pas à la cause profonde de la violence urbaine : la pauvreté, l'exclusion sociale et la marginalisation», a avancé le candidat à la mairie.

