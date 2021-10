BONIN-LAVIOLETTE, Odette



À Laval, le 28 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée entourée de sa famille Odette Bonin, épouse de Ronald E. Laviolette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux enfants, François Laviolette et sa conjointe Josée Desharnais ainsi qu'Isabelle Laviolette et son conjoint Christophe Paris, ses cinq petits-enfants Stéfanie Chabot-Laviolette (Simon-Pierre Desrosiers), Marie et Antoine Laviolette ainsi qu'Alexandre et Delphine Paris-Laviolette, et ses trois arrière-petits-enfants Samuel, Léa et Ella-Lou.Elle laisse aussi son frère Jean-François Bonin, son beau-frère Jacques Côté et plusieurs amis, ainsi que neveux et nièces qu'elle chérissait.Elle était la fille de Wilbrod Bonin et de Simone Beauchemin.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 octobre 2021 de 13h à 15h au complexe:Au lieu de fleurs, un don à l'organisme Mère avec pouvoirs serait apprécié en la mémoire d'Odette Bonin.