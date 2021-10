ALLAIRE, Lucien



À l'Infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 8 octobre 2021, est décédé à l'âge de 94 ans, le frère Lucien Allaire, o.m.i., fils de feu Laurent Allaire et de feu Yvonne Bourgeois.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil son frère Lionel (Marie Jeanne Farley) et ses soeurs Fernande (feu Léo Perreault) et Marielle, s.m.s.h, ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'ont précédé dans le deuil ses frères feu Raymond, feu Marcel, o.m.i., et ses soeurs feu Madeleine, s.m.s.h., feu Clarisse, s.m.s.h.Ses funérailles seront célébrées à Richelieu le mardi 19 octobre à 14h, et ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Oblat de Richelieu.