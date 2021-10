LACHAÎNE, JEAN-LÉON



Le 9 octobre, à l'hôpital de Verdun, est décédé M. Jean-Léon Lachaîne, à l'âge de 92 ans, après une longue vie remplie de dévouement, de bonheurs générés et au service des autres.Jean-Léon a illuminé la vie de ceux qu'il côtoyait. Merci encore, Jean-Léon, d'avoir fait partie de nos vies.Il laisse dans le deuil sa conjointe adorée, Lucienne Marcil Lachaîne, ainsi que sa fille, Colette (Claude Dubreuil), ainsi que plusieurs autres membres de la famille et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 19 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 au Complexe Urgel Bourgie, 1275 rue Dollard à Ville LaSalle.Un service religieux sera célébré à 12h00 en la chapelle du complexe (Un maximum de 50 personnes: par invitation).Il y aura diffusion de la cérémonie en direct par internet sur le site web d'Urgel Bourgie.Au lieu de fleurs, on peut exprimer sa sympathie en faisant un don In Memoriam à la Société canadienne du cancer.https://memorialvirtuel.ca/qc/fr/about/