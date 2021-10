BÉGIN, Lucien



À Terrebonne, le 8 octobre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé Lucien Bégin, époux en premières noces de feu Fernande Fiset et en secondes noces de Thérèse Bilodeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Richard (Marie-Louise), Gaëtan (Louise-Andrée) et Réjean (Francine), ses petits-enfants Thierry, Mathieu, Catherine, Andréa, Jean-Lucien, Léandre, Jean-François, Marie-Josée et Caro-Lyne, ses arrière-petits-enfants Zack, Kami et Arnaud, ainsi que sa belle-famille Bellomo: Carmela, Francine, Francesco, Carlo et Tony, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 15 octobre 2021 de 10h à 14h30. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Sylvain 750, boul. St-Sylvain, Laval, ce même jour à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Aline Chrétien (soins palliatifs), 90, Terrasse de la Cascade, Shawinigan, QC, G2P 2V3, seraient appréciés.