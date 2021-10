JOLY, Sylvain



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Sylvain Joly survenu au CHUM, le 4 octobre, à l'âge de 62 ans. Il est parti paisiblement entouré de l'amour des siens.Sylvain était le fils de Roger Joly et feu Lucienne Gauthier. Il laisse dans le deuil, son épouse et complice Micheline Guay, son fils adoré Julien, sa bru tant aimée Kim, ses petits-enfants qu'il chérissait Nora et feu Jacob.Il laisse également dans le deuil sa soeur Joanne et son frère Michel, son neveu Maxime ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs Lise, Marc (Micheline), Hélène (Richard) et Guylaine (Réjean), sa filleule, ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis qui se rappelleront de mémorables souvenirs.La famille accueillera parents et amis le dimanche 17 octobre 2021 de 9h à 11h30 à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD QC J4Y 1A2450 463-1900Une captation vidéo de la cérémonie sera disponible dès le 17 octobre à 11h30 sur le siteLa famille tient à remercier le personnel soignant pour leur dévouement et leur empathie.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Fondation canadienne du rein - Division du Québec.https://kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start