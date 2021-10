RACINE, Sylvain



De Ste-Thérèse, le 7 octobre 2021, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Sylvain Racine, conjoint de Mme Marie-France Descamps. Il est parti rejoindre ses parents, ses soeurs Michelle et Magalie.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Eve (Mario) et Marc-André (Audrée), ses beaux-enfants Séverine et Michaël, ses petits-enfants, sa soeur Marie-Josée (Luc), neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8le jeudi 21 octobre de 19h00 à 22h00. Un hommage aura lieu en privé, la même journée, à 21h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou par l'envoi de fleurs.