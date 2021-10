THIBERT, Jacques



De Saint-Édouard, le samedi 9 octobre 2021 à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jacques Thibert, époux de madame Jacqueline Guérin.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Luc, Sylvie (Jean-Marc), Gilbert, Manon (Pierre), Céline, feu Roseline, Ghislain, Suzie (Yvan), ses petits-enfants Jonathan (Mélanie), Jessica (Pierre-Marc), Carole-Anne (Tomy), Guyllaume, Marie-Sophie et Louis-Philippe, ses arrière-petits-enfants Jasmine et Élliot, sa soeur Jeannine, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :Heures des visites samedi, le 16 octobre 2021 de 9 h à 10 h 30 suivi des funérailles à 11h en l'église de Saint-Édouard.