5 produits incontournables pour créer votre propre spa à la maison

Avec l’arrivée des températures plus fraîches, vous avez sans doute envie de vous encabaner pour vous chouchouter. Pourquoi ne pas vous offrir une expérience «spa à la maison» en misant sur des soins efficaces et novateurs, comme ceux de KARINE JONCAS?

À l’affût des dernières percées dans le monde de la dermocosmétique avancée et référence en matière de soins pour la peau multifonctions haute performance depuis 19 ans, cette marque québécoise a tout ce qu’il vous faut pour vous dorloter dans le confort de votre foyer.

Que ce soit pour raffermir votre épiderme, améliorer son apparence ou cibler les signes du temps, Karine Joncas est spécialisée en Médi-Cosmétique, une véritable cosmétique à la frontière du médical qui s’inspire des soins professionnels offerts dans les spas médicaux. L’entrepreneuse d’ici est d’ailleurs une pionnière en la matière!

Pour que votre «spa à la maison» soit une réussite, essayez ces 5 produits performants:

1. Retirez les cellules mortes grâce à la Gelée Exfoliante Bio-Infusion Express

Au fil des semaines, la peau accumule de fines particules qui engorgent les pores et forment une barrière qui empêche les soins de faire leur travail. Il est préférable de les déloger avec cette gelée, qui agira comme un peeling professionnel en exfoliant en douceur l’épiderme sans l’abîmer.

2. Obtenez un facial en 5 minutes avec le Masque Éclat Jeunesse au Collagène

Grâce aux ingrédients actifs qu’il contient – notamment de l’argile rouge et de l’huile d’olive –, ce masque ravivera votre teint, lissera l'apparence de votre peau, en plus de réduire l’aspect de vos pores dilatés. Sa mission: adoucir votre épiderme de sorte qu'il revête la texture du cachemire, rien de moins!

3. Raffermissez votre corps en appliquant le Sérum Sculptant Corps 5 en 1

Pendant votre journée spa, pensez à offrir à votre corps (en entier!) un soin raffermissant. Ce sérum – contenant des ingrédients éprouvés en clinique tels que des extraits de végétaux et de caféine – a été conçu pour sculpter la silhouette et minimiser l’apparence de la cellulite.

En répétant l'application sur plusieurs jours, vous verrez rapidement des résultats, et ce, sans même avoir besoin de masser la peau!

4. Vivez l'expérience spa par excellence avec le Bain de Mer Jeunesse Originelle

Pour effectuer une petite séance de balnéothérapie, remplissez votre baignoire. Puis, versez-y quelques gouttes de ce soin ultra-concentré en sels de mer provenant d'une mer ancienne qui a recouvert le Canada il y a environ 400 millions d'années.

Chargé en huile essentielle de lavande pure et en peptides de blé, ce bain moussant vous procurera une incroyable sensation de bien-être et vous aidera à relaxer.

5. Liftez votre visage grâce aux Patchs Correction Dermo-Lift Visage

Pendant que vous vous détendez dans la baignoire, rentabilisez votre temps en utilisant ces patchs performants pour offrir à votre visage un petit remontant!

Grâce à cette thérapie hydratante express, la peau paraît instantanément plus lisse, plus ferme et plus radieuse. Pour un traitement correcteur plus intensif – à effectuer aux changements de saison ou au besoin –, répétez le soin une fois par semaine.

Pour découvrir encore plus de soins performants de KARINE JONCAS, visionnez le segment « C’est bon à savoir » de Salut Bonjour.

Si vous manquez de temps ou vous n’avez pas envie de sortir, une journée spa à la maison est toujours une excellente idée. Pour vous accompagner dans ce moment détente – et pour obtenir des résultats marquants – pensez aux soins de KARINE JONCAS!