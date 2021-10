BOUCHARD, Caroline née Maranda

Caroline Maranda Bouchard, M.S.M. âgée de 73 ans est décédée subitement le 6 octobre dernier à son domicile.Elle laisse dans le deuil sa belle- fille Véronique (feu Nicolas) et sa famille (Léon, Lise et Fiamma), sa belle-soeur Luce (feu Claude), sa nièce Diane, son neveu Pierre (Manon), ses petites-nièces Léa, Clio (Felipe), Sandrine (Nicolas), sa filleule Clara (Édouard), ses petits-neveux David (Élodie) et Philippe et son filleul Carson.Caroline fut l'épouse et partenaire de vie de feu Jacques Bouchard, le grand publicitaire fondateur de BCP et l'initiateur du mouvement de la publicité québécoise et de ses fondations. Caroline et Jacques étaient la définition même du couple mythique à l'époque de la grande ouverture de la société québécoise au début des années 70.Caroline, visionnaire déterminée, a fondé l'Institut de la Zoothérapie et a aussi publié sur le sujet.À la suite du décès de son mari, elle a de nouveau innové en mettant sur pied la Fondation Jacques-Bouchard dont la mission était de permettre à ceux qui le désirent de passer leurs derniers jours chez eux entourés des leurs. Cette Fondation a été aux premières loges du tournant des soins palliatifs au Québec pour laquelle Caroline a reçu la Médaille du service méritoire de la Gouverneure générale du Canada.On se souviendra de Caroline pour sa dévotion à de nombreuses causes sociétales qu'elle a appuyées, pour l'énergie qu'elle déployait afin de les faire progresser et de son grand coeur à l'égard de tous ceux et celles qu'elle aimait, sa famille au premier plan.Nous saluons le départ d'une grande dame qui s'est dévouée et qui a aimé sans réserve.La cérémonie religieuse se tiendra à 11h, le jeudi 11 novembre à la chapelle du cimetière Mont-Royal, 1297 Chemin de la forêt à Outremont. La famille et les proches pourront lui rendre hommage à compter de 10h. Une réception sur invitation suivra la cérémonie religieuse vers midi. Le protocole de la santé publique sera appliqué.Si vous désirez faire un don au Fonds Jacques -Bouchard, hébergé par Nova Soins à domicile, vous pouvez le faire via le lien suivant : https://bit.Ly/3BptcXT1297, CH. DE LA FORÊT, OUTREMONT, QC, H2V 2P9514-279-6540 www.mountroyalcem.com