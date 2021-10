DESGENS, Nathalie



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Nathalie Desgens de Mercier, à l'âge de 53 ans, le 26 septembre 2021.Elle laisse dans le deuil son époux Richard Major, sa fille Virginie (Shayne), ses parents Léo Desgens et Jocelyne Barrette, ses belles-soeurs Sylvie Major (Michel), Line Major (Philip), neveux et nièces, la famille Desgens et Barrette ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Joachim de Châteauguay le samedi 23 octobre à 14h. La famille recevra les condoléances dès 13h à l'église.Considérant un nombre restreint à l'église pour les funérailles de 14h, vous devrez vous inscrire en contactant la famille par courriel ou téléphone afin d'indiquer votre présence :Aucune réservation nécessaire pour les condoléances.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com