DESROSIERS, Huguette



10 février 1931 - 7 octobre 2021C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Mme Huguette Desrosiers, épouse de M. Normand Roy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille adoptive Nathalie Marceau (Stéphane) ainsi que la fille de cette dernière Gabriela; les enfants de son conjoint, Carole (Robert), Christian (Doris), Jocelyne (Jean), feu Sylvie (Georges) ainsi que leurs enfants Ariane, Geneviève, Véronique, Jacinthe et Jean-Loup, Anna et Félix; ses arrière-petits-enfants; son filleul Mario (France); Lyne Desrosiers Nadeau (Marcel) une de ses aidantes naturelles assidues ainsi qu'avec les enfants de cette dernière Geneviève, Éric et Sébastien et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 octobre 2021 à partir de 10h au complexe funéraire:Un service religieux sera célébré le même jour à 13h à l'église de La Purification sise au 445, rue Notre-Dame à Repentigny.Un merci spécial au personnel des soins infirmiers dépt. 2e Est médecine de l'hôpital Pierre-Le Gardeur.Au lieu d'envoi de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et l'AVC.