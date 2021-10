LAVOIE, Yvon



Au CHSLD St-Augustin, le 1er octobre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvon Lavoie. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Lavoie laisse dans le deuil ses enfants : Luc, Julie, feu Jean-Pierre et feu Marc ; sa nièce Louise, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Il est allé rejoindre son frère René et sa soeur Cécile.La famille vous accueillera le jeudi 21 octobre 2021 à compter de 13h30 au centre commémoratif :" Une maison familiale "738, AVENUE ROYALEQUÉBEC (Beauport), G1E 1Z4Tél. 418 661-9223 www.wilbrodrobert.comUne célébration hommage suivra à 14h30 au salon-chapelle du centre commémoratif.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc, G1M 3H6.