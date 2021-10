BARBEAU, Ange-Aimée



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'Ange-Aimée Barbeau (originaire de Mont-Carmel). Elle nous a quittés paisiblement le 16 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, épouse de feu Bertrand Picard, fille de feu Gustave Barbeau et feu Exilda Lévesque.Elle était la soeur de feu Réal (feu Carmelle Rivard), feu Colette (feu Joseph Paradis) et feu Gilberte (Montcalm St-Onge).Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain et Julie (Mario Soucis) et ses petits-enfants, Maxime (Mélodie), Tamara (Christopher) et Félix.Il n'y aura aucune cérémonie d'adieux car tel était son désir et sa volonté profonde.