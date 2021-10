BOUZIANE, Ricardo "Richard"

À Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, le 3 octobre 2021, est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 85 ans, monsieur Ricardo "Richard" Bouziane, fils de feu Dr Najeeb Bouziane et de feu Latify Bouziane, autrefois de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Celsi, ses enfants, ses petits-enfants, beau-frère, neveu ainsi que plusieurs autres parents et amis(es).Scientifique passionné pour toutes choses mécaniques, il est un des inventeurs d'un procédé de décomposition thermique, une technologie verte qui recycle les déchets hydrocarbures comme de vieux pneus en y extirpant des produits finis comme le noir de carbone, de l'huile et ses produits dérivés, de l'acier et du gaz. Visionnaire de cette technologie avant-gardiste, il a été le fondateur d'Ecolomondo, société cotée en bourse, chef de file et acteur mondial dans le traitement des déchets hydrocarbures.La famille accueillera parents et amis au salon :le jeudi 21 octobre 2021 de 11h à 14h30. Une cérémonie commémorative suivra à 14h30 et de là au Repos Saint-François d'Assise pour l'inhumation. En respect des consignes du Directeur de la santé publique, 50 personnes au maximum dans le salon en rotation et le port du masque demeure obligatoire. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.