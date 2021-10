DEMERS (née Provost)

Paulette



De Saint-Constant, le 9 avril 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Paulette Provost, épouse de M. Réjean Demers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Brigitte) et Lucie (Mike), ses petits-enfants Jeffrey (Sophie), Joannie (Alexandre) et Marie-Pier, ses frères et soeurs Diane, Jeannine, Robert, feu Richard, Joanne, Carole, Claude et Sylvie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-CONSTANT, J5A 2G9450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 23 octobre 2021 de 10h30 à 13h30, suivi des funérailles en l'église de St-Constant.En sa mémoire des dons à la fondation Diabète Québec seraient appréciés.