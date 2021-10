BERTHIAUME DUFRESNE

Marguerite



À Salaberry-de-Valleyfield, le 2 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marguerite Berthiaume, épouse de M. Jean-Guy Dufresne, résidant à Rivière-Beaudette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Antoine, sa petite-fille Jennifer, ses arrière-petits-enfants Mégan et Elias, son frère André (Micheline), sa soeur Louise (feu Aurel), ses nièces Diane (Floyd) et Carole (Yvon) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 octobre de 12h à 13h30 au :J.A. LARIN & FILS100, 338 ROUTE, COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 14h en l'église Sainte-Claire-d'Assise, 950, chemin Ste-Claire, Rivière-Beaudette. Inhumation Cimetière Rivière-Beaudette.