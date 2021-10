TREMBLAY, Gilles



Le 6 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gilles Tremblay, conjoint bien-aimé de Mme Diane Bisaillon. Il était le père de feu Karine Tremblay.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Abdiel Fernandez), sa belle-fille Julie (Sylvain Bisaillon), son beau-fils Martin, ses petits-enfants Samuel et Marina Fernandez, Amélie et Noémie Bisaillon, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église Sainte-Julie, le vendredi 15 octobre à compter de 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu à 14h ce même vendredi 15 octobre. L'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Julie.