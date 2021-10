DUHAIME MINEAU, Georgette



Le 25 septembre, à l'âge de 96 ans et 10 mois, au CHSLD René-Lévesque de Longueuil, est paisiblement décédée Georgette Duhaime, épouse de feu Eloi Mineau.Elle laisse dans le deuil son frère Raymond (Jeanne), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 17 octobre 2021 de 11h à 14h à :505,BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une cérémonie aura lieu le jour même dès 14h en la chapelle du salon.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD pour les bons soins prodigués tout au long de cette dernière année.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.