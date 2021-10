POULIN BÉLAIR, Rita



Le 4 octobre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Rita Poulin Bélair, épouse de feu monsieur Raymond Bélair.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Jocelyne Villeneuve), Guy (Nicole Leboeuf) et Line (Frank Cross), ses petits-enfants Mathieu (Arianne Daoust), Marie-Claude (Simon Beaulieu), Milène, Jacinthe (Patrick Girard), Zakari (Marie-Claude Dumouchel) et Karianne (Sam Loranger), ses arrière-petits-enfants Édouard, Charles, Jean-Sébastien, Mélina, Noami, Sophie et Jasmine, ses soeurs feu Rollande, feu Alberte, feu Aline et son frère Jean-Claude Poulin (feu Pauline). Elle laisse aussi derrière elle plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 17 octobre à compter de 10h. Un hommage suivra ensuite à 12h au salon du même endroit.