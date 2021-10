Adele redonne de la voix, album le 19 novembre

PARIS, France | Le titre de l’album était déjà connu, « 30 », manquait la date de sortie: c’est le 19 novembre a annoncé la diva pop Adele sur les réseaux sociaux mercredi.

C’est un évènement attendu par ses admirateurs et le milieu de la musique, puisque le dernier opus de la mégastar remonte à six ans. Pour se faire une petite idée, le premier single, « Easy on me » sera lâché, c’était connu, ce vendredi.

« 30 », c’est la référence à son âge quand elle a commencé cet album il y a trois ans, alors que la vie de l’interprète de « Hello » ou « Someone like you » n’était que tourments.

La Londonienne exilée à Los Angeles s’est récemment longuement livrée dans le magazine Vogue pour dire à quel point ce disque fut cathartique.

« À 30 ans, ma vie s’est effondrée sans prévenir », a ainsi confié Adele. « J’ai l’impression que cet album est de l’auto-destruction, puis de l’auto-réflexion et de l’auto-rédemption ».

C’est pour répondre aux nombreuses questions de son fils Angelo, bientôt neuf ans, sur son récent divorce, et la blessure résultante, qu’est notamment né ce disque-thérapie.

La chanteuse aux 15 grammies, également oscarisée pour la B.O. du James Bond « Skyfall », a aussi expliqué avoir perdu quelque 45 kilogrammes en devenant accro à l’exercice. « Il ne s’est jamais agi de perdre du poids, mais de devenir forte et de me donner le plus de temps possible chaque jour loin de mon téléphone ».

Mais les fêlures ne sont jamais loin. « Je dois me préparer à devenir célèbre à nouveau, ce que, comme tout le monde le sait, je n’aime pas être », a-t-elle encore glissé dans Vogue.

