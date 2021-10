[BALADO] La Zone payante: dehors Gruden!

Votre balado préféré revient évidemment sur la plus grosse histoire histoire de la saison de la NFL jusqu’à maintenant. L’entraîneur de 100 millions des Raiders de Las Vegas a été obligé de remettre sa démission à la suite de plusieurs courriels qui ont été dévoilés par le journal du New York Times. Jon Gruden s’en prenait à un peu tout le monde dans ces courriels privés qui ont été rendus publics et où l’on peut constater que derrière le polarisant pilote se cachait un homme qui n’hésitait pas à donner des propos à consonance raciste, homophobe et misogyne.

La Zone payante analyse en profondeur tout le dossier et n’hésite pas à dénoncer la grande hypocrisie de la NFL dans cette affaire tout en saluant la décision des Raiders de se départir de l’entraîneur.

La semaine 5 de la NFL a également permis au Québécois Antony Auclair de se démarquer en accomplissement un exploit qui ne s’était pas vu en près de 20 ans dans le circuit Goodell. L’ailier rapproché des Texans a finalement marqué un touché et devient le premier Québécois à le faire depuis le prometteur Tshimanga Biakabutuka.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

L’affaire Gruden a également fait un peu d’ombre sur les entraîneurs dans le pétrin dans la NFL et on dévoile qui pourrait dans un avenir rapproché rejoindre Gruden comme nouveau retraité du football.

Votre trio infernal passe également au peigne fin le changement de garde qui s’opère présentement dans le haut du classement de la NFL avec l’arrivée de plusieurs nouvelles formations qui menacent les puissances établies.

Les prédictions pour chaque partie du calendrier sont également de retour. Vos experts peuvent maintenant se regarder dans le miroir sans baisser les yeux avec des résultats fort encourageants dans les dernières semaines.

Un nouveau jeu fait également son apparition cette semaine où l’on peut entendre les conseils de vos experts à plusieurs vedettes de la NFL et même un sage conseil en latin. Qui a dit que l’érudition de votre trio préféré pouvait être mise en doute?

La célèbre chronique «Au bar» est de retour avec la présence d’un propriétaire qui n’en est pas à ses premières frasques et un botteur qui célèbre un peu trop rapidement.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette.