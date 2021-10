GADBOIS GUILBERT, Thérèse



À Saint-Hyacinthe, le 9 octobre 2021, est décédée à l'âge de 94 ans, madame Thérèse Guilbert, épouse de feu Ubald Gadbois, demeurant à Saint-Hyacinthe (autrefois de Saint-Barnabé Sud).La défunte laisse dans le deuil ses enfants: France (Jacques Gratton), Colombe (Pierre Plante), André (Lyne Bernier), Serge (Jeannine Lamarre), Marcel (Ginette Roussel), Nicole (Camil Dupont), Clément (Édith Laflamme), Alain et François (Marlène Gingras), ses 19 petits-enfants et ses 31 arrière-petits-enfants; également ses frères et sa soeur: Estelle, Gérard (Estelle Bélanger) et Claude (Germaine Leblanc), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents. Elle est allée rejoindre Sylvio, Rolland, Georgette et Gilles.Madame Thérèse Guilbert Gadbois sera exposée le jeudi 14 octobre 2021, de 18h à 22h, au(coin Dessaulles)SAINT-HYACINTHEwww.ubaldlalime.comLa famille recevra vos condoléances le vendredi 15 octobre 2021 dès 9h30 à l'église de Saint-Barnabé-Sud. Les funérailles suivront à 10h30 et l'inhumation sera au cimetière du même endroit.À cause des mesures sanitaires, un nombre de 110 personnes sera accepté à l'intérieur de l'église et le port du couvre-visage est obligatoire à l'intérieur des lieux.