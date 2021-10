GRANDMAISON, Jeannine

(née Durocher)



De St-Eustache, le 5 octobre 2021, à l'âge de, est décédée madame Jeannine Grandmaison (née Durocher), épouse de feu Roger Grandmaison.Mère de feu Robert ptre, elle laisse dans le deuil sa fille Madeleine (André), ses petits-enfants, Pierre-Yves (Sophie) et Janik (Éric), ses arrière-petites-filles Marika et Mélie, son frère et ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, la famille se réunira en privé pour les funérailles.