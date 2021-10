POISSON, Louise Maria Émilia



Aux soins intensifs de l'Hôpital général de Montréal, le 6 octobre 2021, est décédée à l'âge de 67 ans, Madame Louise Marie Émilia Poisson, fille de feu Reesa Rita Pépin et feu Guy Poisson, demeurant à Montréal.Elle laisse dans le deuil son frère Claude, sa soeur Sylvie et leur conjoint(e), ainsi que ses neveux, sa nièce et leurs enfants, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que ses ami(e)s.Affection à tous les gens qui l'ont côtoyée et accueillie à sa dernière résidence, soit le Centre d'hébergement Louis-Riel de Montréal.La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel et les bénévoles des organismes de Montréal qu'elle fréquentait et/ou qui la soutenait dans ses démarches.Une cérémonie aura lieu, en toute intimité, à une date ultérieure.