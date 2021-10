«Classé secret»: nouvelle série originale sur addikTV

La chaîne addikTV, qui dévoilera le thriller psychologique Piégés le 21 octobre, rappliquera avec une autre série originale québécoise au printemps 2022 : Classé secret, un suspense d’espionnage dont les têtes d’affiche seront Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé.

Ce nouveau projet en 10 épisodes d’une heure, signé François Pagé (auteur de Après et Piégés) et Michel d’Astous, produit par Duo Productions en collaboration avec Québecor Contenu et réalisé par Stéphan Beaudoin (L’heure bleue, Alerte Amber, Chaos) sera campé dans l’univers des agents secrets.

Mensonges, menaces, manipulation et désinformation se bousculeront dans l’intrigue, où le couple Rachel Miller (Désormeaux-Poulin) et Émile Darcy (Labbé), spécialisé dans le renseignement, travaille dans les Services de sécurité du Canada (SSC). Lorsqu’une fusillade éclate près du consulat américain, le duo réalise que les SSC ont été infiltrés par une «taupe» à la solde de la CIA. Rachel et Émile seront en charge de résoudre le mystère de l’instigateur de la fusillade et se verront confier des missions importantes.

On promet des rebondissements à chaque épisode, au fil des morceaux de casse-tête qui s’assemblent et des indices qui s’accumulent, sur fond de tensions politiques et sociales. Des vies seront menacées, des certitudes, ébranlées, et des loyautés, testées, jusqu’au point de rupture.

Paul Ahmarani, Andreas Apergis, Gabriel Arcand, Madeleine Péloquin, Gabriel Lemire, Geneviève Boivin-Roussy, Karim Bourara, Catherine Beauchemin, Bobby Beshro, Sofia Blondin, Rose-Maïté Erkoreka, Nikola Masri, Hubert Proulx, Susie Almgren et Catherine Renaud, entre autres, seront également de la distribution.

Le tournage de Classé secret est présentement en cours.