CHARLEBOIS, Louise

née Rivest



De Repentigny, le 8 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Louise Rivest, épouse de monsieur Gaëtan Charlebois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Roch), Guy (Manon), Alain (Nathalie), ses petits-enfants: Kim (Robin), Éric, Marc-André, Francis (Audrey), Frédéric (Audrey), Frédérique (Raphaël), Émile (Éloïse) et Antoine, son arrière-petite-fille Alexie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 15 octobre 2021 de 15h à 19h au :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière.