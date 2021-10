LACHANCE, Marielle

(née Themens)



C'est avec beaucoup de chagrin que nous annonçons le décès de Marielle Themens, survenu à St-Jérôme le 8 octobre 2021.Elle est ainsi auprès de son époux adoré, feu Paul-André Lachance mais laisse dans une immense tristesse sa bien-aimée fille Véronique, ses précieux petits-enfants, Gabrielle (Vincent), Mélodie (Simon) et Samuel ainsi que ses précieux arrière-petits-enfants, Mattéo, Raphaël, Ludovic, Maëlie et Anna-May.Marielle laisse derrière elle de nombreux parents et amis qui n'oublieront jamais sa douceur et sa gentillesse.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles. Une cérémonie se tiendra ultérieurement en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques.