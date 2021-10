GALERNEAU, Nicole



est décédée le 16 septembre à Montréal à l'âge de 80 ans et 1 mois.Elle laisse dans le deuil son fils Benoit Gendron (Karen), ses petites-filles Isabelle et Nathalie, son frère Renald (Paule-Andrée), sa soeur Micheline (Gérard), Gérard Gendron (Claudette), Valérie Grange ainsi que de nombreux amis.Elle était la soeur de feu Gilles Galerneau et la fille de feu Germaine (née Dumas) et feu Georges-Henri Galerneau.Choriste hors pair, Nicole sut insuffler à son fils la passion de la musique et de l'opéra. Ses talents de peintre ont égayé plusieurs demeures avec ses oeuvres. Partout où elle est passée, elle a laissé une empreinte profonde et su toucher beaucoup d'âmes et de coeurs. Amateur d'humour, elle savait en raconter quelques-unes et son rire communicateur résonne encore chez ses proches. Elle manque beaucoup à plusieurs, mais sa mémoire nous réconfortera toujours.