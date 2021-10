PANNETON, Robert



À Laval, le 10 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Robert Panneton, époux de feu Lise Sagala.Il laisse dans le deuil ses fils Serge (Suzie), Daniel (Colleen) et Sylvain (Gina), ses petits-enfants Geneviève, Édith, Jessica, Charles, Julie, Joannie et Robert, ses six arrière-petits-enfants, son frère Guy, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 octobre de 13h à 16h30 au:FABREVILLE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.