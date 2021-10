Grève des 11 000 travailleuses en CPE syndiquées à la CSN

Quelque 11 000 travailleuses en CPE seront en grève jeudi et vendredi afin d'accroître la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives.

Il s'agira des deuxième et troisième journées d'un mandat de grève de 10 jours qui a été adopté à 97 %, cet automne, par les travailleuses de CPE affiliés à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Les travailleuses de CPE et des bureaux coordonnateurs feront du piquetage devant leur établissement respectif dans la journée de jeudi. Puis, elles se rendront à Québec vendredi pour un grand rassemblement, consistant en trois marches différentes dans les rues de la Vieille Capitale. Les marches débuteront à 11 h et se termineront devant l'hôtel du Parlement du Québec.