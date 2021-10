La Californie continue à brûler

LOS ANGELES, États-Unis | Les pompiers californiens combattaient mercredi un brasier ayant déjà dévasté près de 55 km2 et forcé les autorités à donner l’ordre d’évacuer les zones proches depuis son début, lundi.

L’« Alisal Fire » dévaste un canyon sec et broussailleux à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la ville côtière de Santa Barbara, dans l’ouest du pays, et n’est contenu qu’à 5 %, selon le service des Forêts des États-Unis.

Plus de 765 pompiers tentent d’éteindre ce feu, le dernier en date d’une saison des incendies déjà dévastatrice.

« Le principal obstacle a été les forts vents qui ont limité les accès sûrs pour éteindre le feu et l’utilisation d’avions pour soutenir l’extinction du feu », selon un rapport d’incident.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

Le shérif du comté de Santa Barbara a ordonné des évacuations sur un tronçon de 16 km, et une portion de la célèbre route 101, qui longe la côte pacifique, a dû être coupée.

La Californie est en proie à des brasiers de plus en plus nombreux et destructeurs.

Fin juillet, la superficie brûlée dans l’État était en hausse de 250 % par rapport à 2020, pourtant déjà l’une des pires années en terme d’incendies.

Le nombre et l’intensité des feux de forêt se sont multipliés ces dernières années dans l’ouest des États-Unis, avec un très net allongement de la saison des incendies.

Selon les experts, ce phénomène est notamment lié au réchauffement de la planète : l’augmentation de la température, la multiplication des canicules et la baisse des précipitations par endroits forment un cocktail incendiaire idéal.

