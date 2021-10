La grève générale des ingénieurs évitée de peu

Les ingénieurs du gouvernement du Québec ne déclencheront pas de grève générale illimitée jeudi comme ils l’avaient annoncé le 1er octobre dernier.

• À lire aussi: Réseau de la santé: Québec reporte la vaccination obligatoire

• À lire aussi: Conditions horribles dans les abattoirs : « pas de solution miracle » selon le ministre

L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a tenu une rencontre le 7 octobre avec la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, qui a permis, pour le moment, de dénouer l'impasse des négociations.

Au départ, la grève des 1770 membres de l’APIGQ était motivée par l’inaction du gouvernement quant à la mise en œuvre du rapport sur l'expertise interne en ingénierie, rédigé par Paul-Arthur Gendreau.

À l'occasion de leur rencontre, Mme LeBel a toutefois exprimé son désir d’appliquer les recommandations phares du rapport Gendreau, notamment en réduisant l'usage disproportionné de la sous-traitance aux firmes de génie-conseil.

«Nous avons décidé de donner la chance à Mme LeBel. Manifestement, elle a compris l'importance du rapport Gendreau pour l'avenir de l'ingénierie au gouvernement du Québec et nous voulons poursuivre la négociation», a déclaré Marc-André Matin, président de l'APIGQ.

La semaine dernière, l’APIGQ a notamment fait valoir dans un communiqué que les ingénieurs étaient dépourvus de formation tenant compte des nouvelles pratiques d’ingénierie et travaillent sans outils pour assurer un encadrement et une vérification diligente, et parfois sans contrats des firmes externes.

«Nous sommes très loin d'une entente, mais nous espérons que le message de la présidente du Conseil du trésor pourra se matérialiser en engagements concrets à la table de négociation», a ajouté le président de l’Association.

À VOIR AUSSI...