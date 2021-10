La vaccination contre la grippe saisonnière débutera bientôt

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué mardi que la vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 1er novembre.

Les personnes peuvent prendre rendez-vous sur la plateforme ClicSanté ou par téléphone. Il est possible aussi de se faire vacciner en pharmacie.

Le vaccin est recommandé pour les personnes âgées de 75 ans et plus, les enfants, les femmes enceintes et les adultes ayant une maladie chronique.

Le ministère de la Santé rassure sur la disponibilité du sérum offert gratuitement, précisant avoir conclu un contrat de deux millions de doses cette année.

Les usagers des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et des résidences privées pour aînés (RPA) pourront recevoir en même temps le vaccin contre l’influenza et la dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19.

La vaccination dans ces établissements débutera la fin du mois, a mentionné le MSSS.

Québec recommande de maintenir les mesures sanitaires afin de réduire le risque de transmission de la grippe et de la COVID-19.