Les Dodgers créent l'égalité

Les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Giants de San Francisco, 7-2, mardi soir, pour ainsi créer l'égalité dans la série de division.

• À lire aussi: «Je me souviens»

• À lire aussi: Freeman propulse les Braves au tour suivant

La série est égale 2-2 et une cinquième partie sera nécessaire, jeudi, pour déterminer l'issue du gagnant.

Mookie Betts a mené l'attaque des Dodgers grâce à deux coups sûrs, dont un circuit, et trois points produits en quatre présences à la plaque.

D'ailleurs, l'offensive des Dodgers a malmené le lanceur partant Anthony DeSclafani, lui qui n'a oeuvré qu'une manche et deux tiers au monticule. Les Giants ont utilisé huit lanceurs au total lors de la rencontre.

De son côté, le partant Walker Buehler n'a pas mal fait, étant sur la butte pendant quatre manches et un tiers, n'accordant que trois coups sûrs et un point mérité.

Scénario de rêve

La fameuse rencontre, prévue jeudi soir, aura lieu à San Francisco, puisque les Giants (107-55) avaient coiffé les Dodgers (106-56) pour le titre de la section Ouest de la Nationale.

«Toutes les autres séries sont terminées, nous serons donc le seul spectacle en ville, a déclaré le gérant des Dodgers, Dave Roberts, avec enthousiasme, tel que cité sur le site web du baseball majeur. Si vous avez un bon pouls cardiaque et que vous êtes un amateur de sports, vous devez regarder ce match. Ce sera fantastique.»

Les joueurs des Braves d’Atlanta risquent notamment d’être à l’écoute, eux qui attendent en effet les gagnants de ce duel en vue de la série de championnat dans la Nationale. Les Red Sox de Boston et les Astros de Houston s’affronteront pour leur part à cette même étape dans l’Américaine pour une place en Série mondiale.

L'expérience

Si les Giants auront l’avantage de jouer à domicile, les Dodgers possèdent l’expérience requise pour faire face à la musique. Déjà, plus tôt ce mois-ci, les champions en titre de la Série mondiale ont notamment disputé le fameux match éliminatoire de la Nationale face aux Cardinals de St. Louis, l’emportant par le pointage de 3 à 1. Chris Taylor avait alors joué les héros, au Dodger Stadium, avec un circuit victorieux en fin de neuvième manche.

«J’ai l’impression que notre équipe et aussi celle des Dodgers jouent des matchs significatifs depuis déjà un bout, a commenté le receveur des Giants Buster Posey, faisant allusion à la course pour le titre de la section Ouest en saison régulière. Évidemment, le match qui s’en vient jeudi est le plus important de tous à ce point-ci. Cela devrait être plaisant.»

Intéressant duel au monticule

Mardi soir, les Dodgers avaient créé l'égalité 2 à 2 dans la série de division (3 de 5). Menée par les trois points produits de Mookie Betts, la formation de Los Angeles avait alors signé un gain de 7 à 2. Le partant des Dodgers Walker Buehler a aussi bien fait.

Pour jeudi, Los Angeles devrait faire confiance au lanceur Julio Urias pour entamer la partie, tandis que Logan Webb, dominant lors du premier match de cette série, sera au monticule pour les favoris locaux.