Logan Webb : l’homme de confiance des Giants

À seulement 24 ans, le lanceur des Giants Logan Webb aura toute une mission, jeudi soir à San Francisco, celle d’entamer un match ultime contre les Dodgers de Los Angeles.

«Nous pouvons nous appuyer sur ce qu’il a fait dans les quatre derniers mois, il a eu beaucoup de départs et certains d’entre eux étaient dans des matchs très importants, a indiqué mercredi le gérant des Giants Gabe Kapler, avec confiance, devant les médias de San Francisco. C’est un lanceur totalement reposé et bien préparé.»

Il n’en demeure pas moins que Webb sera le plus jeune lanceur dans la riche histoire des Giants à être le partant pour un match sans lendemain des séries éliminatoires. Le droitier n’a toutefois pas volé cette occasion, lui qui a d’ailleurs muselé les Dodgers dans une victoire de 4 à 0 lors de la première rencontre de cette série, vendredi dernier. En sept manches et deux tiers, il avait cédé seulement cinq coups sûrs, aucun but sur balles et effectué 10 retraits au bâton.

Un grand moment pour Freeman

Les gagnants du duel entre les Giants et les Dodgers auront rendez-vous avec les Braves d’Atlanta lors de la série de championnat de la Nationale.

Freddie Freeman, avec un circuit en solo en fin de huitième manche mardi soir, a permis aux Braves d’éliminer les Brewers de Milwaukee grâce à un gain de 5 à 4.

«J’ai eu beaucoup de moments heureux dans ma carrière, mais je crois que celui-là vient au sommet, avait réagi Freeman, dont les propos au terme du match ont été rapportés par le site web du baseball majeur. J’espère simplement qu’il y en aura d’autres.»